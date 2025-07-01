İZBETON Soruşturmasında 1,5 Milyar Lira Zarar Belirlendi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, İZBETON A.Ş.'nin araç takip sistemine kayıtlı olmayan araçlarla 967 milyon lira zarara neden olduğu ve toplam zararın 1,5 milyar lirayı aştığı tespit edildi.

TOPLAM ZARAR 1,5 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasında bilirkişilerce yapılan incelemelerde, İZBETON A.Ş.'nin Arvento marka araç takip sistemine kayıtlı olmayan araçlar üzerinden 967 milyon 326 bin 288 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Toplanan veriler ışığında yersiz ödemeler, kamu zararı, İZBETON ve mağdurların toplam zararlarının 1,5 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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