İZBETON Davasında Kooperatif Başkanları Savunma Yaptı

Davanın 3'üncü oturumuna Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Oturumda tutuksuz sanıkların dinlenilmesine devam edildi. Dönemin Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi tutuksuz sanık Ulaş Aydın, kooperatifçiliğin suç olarak algılanmaması gerektiğini savundu. Aydın, "Yönetim kurulu üyeliği bizim asli görevimiz değildir. Üyelerden sadece Şenol Aslanoğlu'nun il başkanı olması, Hüseyin Cengiz'i ise İZSİAD Başkanı olması sebebiyle tanırım. Yönetim kurulu üyesi olarak protokol süreçlerini bilmiyorum. Cezai sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum. Kooperatifçiliğin suç olarak algılanmasını doğru bulmuyorum. Davaya konu 17'nci kararda izinli olduğum için imzam yoktur. Ancak izinli olmasam da imzalardım. Çünkü büyük bir barınma sorunu mevcut. Kooperatif sözleşmelerinde de imzam yok. Ben nasıl dolandırıcılık yaptım?" dedi.

'RUHSAT VERİLMEDİ NASIL İNŞAAT YAPAYIM'

Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 4'üncü etabın devredildiği S.S. Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı tutuksuz sanık Veysel Kara, alanda çalışmalara başlayamadıklarını söyledi. Kara, "İddianamede inşaat seviyesinin yüzde 8'lerde olması gerekirken yüzde 1'de olduğu yazıyor. Ancak biz inşaata hiç başlayamadık. Bana ruhsat verilmeden nasıl inşaat yapayım? İZBETON alanda sorumluluklarını yerine getirmedi. Alandaki yatırı ve molozları kaldırmadı. İnşaat alanında hala oturmakta olan insanlar vardı" ifadelerini kullandı. Kara, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet protokolü imzaladıklarını da söyledi.

Kooperatife iş yapacak taşeron şirket yöneticisi tutuksuz sanık Yıldırım Kuruoğulları, "Engellemeler olmasaydı işi bitirirdik. Cemil Tugay başkan seçilince inşaatları durdurdu. İş yapmak istememe rağmen mağdur oldum. Kooperatiften aldığım paranın fazlasını kooperatife harcadım" diye konuştu.

'MOBBİNGLERİ SOYER'E İLETTİM'

S.S. Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı tutuksuz sanık Serdar Deniz, mobbinge maruz kaldıklarını savundu. Deniz, "Bize doğru yer teslim edilmedi. 13 ay çivi bile çakamadık. Annem bile ev sahibi olmayı bekliyordu. Yakınımda bir sürü kişi var. Dolandıracak adam mı bulamadım? Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın mobbinglerini Tunç Soyer'e söyledim. O da Heval Savaş Kaya'ya aktarmamı istedi. Çok aksaklıklarla uğraştık. Seçimden sonra Tunç başkanımızın yerine Cemil Bey seçildi. 2024 Haziran ayında tüm kooperatiflerin durdurulduğunu söylediler. Sonrasında konkordatoya başvurdum. 600 çalışanımın tamamı işsiz kaldı. İnşallah doğru kararlar verirsiniz de bundan kurtuluruz" dedi.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıkların tamamının savunma işlemleri sona erdi ve mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. Yargılama sanık avukatların beyanlarıyla devam edecek.

