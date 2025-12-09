Haberler

'İMALATLAR GERİDE KALDI' - İZBETON davasında tanık ifadesi

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, İzbeton davasında tanık olarak ifadesini verdi. Özçelik, İZBETON ile imzalanan protokolde sorunlar yaşandığını belirterek, imalatların geride kaldığını ve gecikmelerin sebebini açıkladı.

'İMALATLAR GERİDE KALDI'

İzbeton 'kooperatif' davasında 3'üncü duruşmaya aradan sonra devam edildi. Geçen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, tanık olarak dinlenildi. Süreci anlatan Özçelik, "İZBETON aracılığıyla yapım sürecine başlandı. Biz yapım protokollerini meclise sunduk. İZBETON ile Büyükşehir Belediyesi imzaladı. Yüklenici İZBETON'du. Vatandaşların arsalarını devraldık. Arsaların hepsi bizdeydi. Mal sahibi Büyükşehir Belediyesi, yüklenici ve şantiye şefi ise İZBETON olarak çalışmalar başladı. Belediye tarafından geç yer teslimi olmadı. 15-20 gün, belki 30 gün kayma olmuş olabilir. Ruhsatı Büyükşehir Belediyesi alıyordu. İmalatlar geride kaldı" dedi.

'SÖZLEŞMEDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'

İZBETON ile imzalanan protokolde aykırılık olduğunu savunan Özçelik, "İZBETON'dan bize devir talebi ve alt taşeron talebi gelmedi. Basında kooperatiflerle sözleşme imzalandığı yönünde haberleri gördük. İZBETON kendi bünyesinde olan konutları istediği gibi değerlendirebilir. Ancak kooperatiflerin müteahhitlik hizmeti verdiğine dair bilgi veya belge yoktu. Sahada yapı denetim işlemleri devam ederken, kooperatifin müteahhitlik hizmeti verdiğini inşaatlar başladıktan sonra anladık. Sözleşmede böyle bir şey yok, hiçbir zaman olmadı. Biz kooperatifi protokolde İZBETON'a ait olan payın vatandaşa sunulup satılması, proje için finans kaynağı olarak değerlendirdik. Örnekköy 3'üncü Etap'ta eksik demir kullanılması nedeniyle tutanak tutuldu. Bunun üzerine kooperatif kendi imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Onlar da yazıyı bize gönderdi ve kooperatifin müteahhitlik hizmeti verdiğini öğrendik. Kooperatiflerin müteahhitlik yapması için arsasının olması gerekiyor" diye konuştu. Hakimin bu olayla ilgili bilgi isteyip istemediği sorusuna Özçelik, bilgi istediğini birkaç ay içinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın, Deprem Daire Başkanlığı'na bağlandığını söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Özçelik, "Sözleşmenin gerisinde kalındı. Bu sebepten dolayı İZBETON'a ihtarname çektik. Protokolde gecikme cezası belli. İZBETON şu anda cezalı olarak devam ediyor. Kira ödemelerini yapıp İZBETON'a bildiriyoruz" dedi. Özçelik, daire olarak başka bir usulsüzlük tespit etmediklerini vurguladı. Duruşmada iddia makamı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk, adli kontrol şartı olanların da mevcut durumlarının devamı, bilirkişi raporlarının beklenmesi ve dinlenilemeyen tanıkların dinlenilmesi yönünde görüş bildirdi. Duruşma, mütalaaya ilişkin savunmalarla devam ediliyor.

