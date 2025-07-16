İZBETON'a Yönelik Operasyonda İddianame Hazırlandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyon kapsamında şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; 2023 Yılında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında ve 2024 Yılı İçin ise "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde edimin ifasına fesat karıştırmak suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde aralarında İZBETON A.Ş. Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16.07.2025 tarihinde iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları dahilindeki 'Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması' işlerine yönelik yapılan ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde; aralarında İZBETON A.Ş. Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya olmak üzere 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 16.07.2025 tarihinde iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldığı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SOYER VE ASLANOĞLU'NUN İSMİ İDDİANAMEDE YOK

Öte yandan, açılan davanın sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON soruşturmasına yönelik olduğu öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise kooperatif soruşturmasında isimlerinin geçtiği o nedenle İZBETON ile ilgili hazırlanan iddianamede yer almadıkları belirtildi.