İZBAN Seferleri Geçici Olarak Durduruldu

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İZBAN, Aliağa ile Biçerova istasyonları arasındaki seferlerin, kara yolundaki tüp geçit çalışmaları nedeniyle 14 Haziran'dan 17 Haziran'a kadar yapılamayacağını duyurdu. Ulaşımın aksamaması için alternatif otobüs seferleri artırılacak.

İzban'ın Aliağa ile Biçerova istasyonları arasındaki seferlerin, kara yolundaki tüp geçit çalışmaları nedeniyle geçici süreyle yapılmayacağı bildirildi.

İzban'dan yapılan açıklamaya göre, Aliağa'daki konteyner limanının kara yolu bağlantısını geliştirmek için tüp geçit çalışması yürütülecek.

Bu nedenle İZBAN Aliağa ile Biçerova istasyonları hattı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 01.30 ile 17 Haziran Salı günü saat 05.00 arasında hizmet veremeyecek.

İstasyonlar arasındaki ulaşımın aksamaması için otobüs seferlerinin artırılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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