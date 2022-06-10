İZBAN'ın Kemer-Gaziemir seferleri arıza nedeniyle tek hattan yapılıyor - Haberler

İZBAN'ın Kemer-Gaziemir seferleri arıza nedeniyle tek hattan yapılıyor
AA - Mustafa Güngör - Güncel
İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren İZBAN'ın Kemer-Gaziemir arasındaki bölümünde seferler, arıza nedeniyle tek hattan sağlanıyor.
İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren İZBAN'ın Kemer-Gaziemir arasındaki bölümünde seferler, arıza nedeniyle tek hattan sağlanıyor.
İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, hattın sinyalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. Bu nedenle Kemer-Gaziemir arasındaki bölümde, işletim tek hattan yapılabiliyor.
Yolcu aktarmalarının ESHOT otobüsleriyle sağlanacağı, İZBAN'ı kullanacakların yolculuk planlarını gecikmeleri dikkate alarak yapmaları istendi.
AA / Mustafa Güngör - Güncel