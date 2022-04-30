İZBAN'ın bazı hatlarında seferler durdu

İZMİR (AA) - İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı- Tepeköy arasındaki seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon sistemine vandalizmle bir kez daha zarar verilmesi nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz geçici olarak durdu." denildi.

Bu durumun hat genelinde de gecikmelere neden olduğu, ESHOT otobüsleriyle aktarmalar yapıldığı bildirildi.

Aynı bölgede 27 Nisan'da da kablolara zarar verilmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştı.