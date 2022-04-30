İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.
İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı- Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz, gecikmeli olarak başladı. Diğer hatlardaki seferlerimiz ise planlandığı dibi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri kablolara verilen zararlar nedeniyle durdurulmuştu.
AA / Mustafa Güngör - Güncel