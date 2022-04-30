İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı- Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz, gecikmeli olarak başladı. Diğer hatlardaki seferlerimiz ise planlandığı dibi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri kablolara verilen zararlar nedeniyle durdurulmuştu.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Adnan Menderes Havalimanı, Tepeköy, İzmir, İZBAN, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title