İZBAN'da Sigara Uyarısı Kanlı Bitti: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde ( İzban ) sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.

İzban'da yolculuk yapan Mehmet D. (37) tarafından darbedilen ve sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Seydihan Alsaç'ın (44) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ufuk Mahallesi'ndeki Yıkık Kemer Camisi'ne getirildi.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Alsaç'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Alsaç'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

2018 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde stent takıldığı öğrenilen Seydihan Alsaç'ın, 7 yıldır İzban'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Olay sırasında Seydihan Alsaç'la birlikte darbedilen mesai arkadaşı Hasan Kavak, AA muhabirine "Çok iyi bir insandı. Hatta olay öncesi borç üzerine sohbet ettik. 'Benim de az miktarda borcum var, bunu da sen ödersin, sana koymaz' diye espri yapmıştım. Gülerek, eğlenerek işe başlamıştık ama maalesef her şey böyle bitti. Kötüyüm. Hiç yaşanmaması gereken bir olaydı. İZBAN ve belediye yetkililerinin bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Olay

İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D., sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarılmış, uyarı nedeniyle Mehmet D. ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü.

Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ve Hasan Kavak'ı darbetmiş, yaralılardan Alsaç, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.