İZAYDAŞ'tan Yangın Açıklaması: Müdahale Başarıyla Tamamlandı

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İzmit'teki çöp depolama tesisinde çıkan yangınla ilgili İZAYDAŞ açıklama yaptı. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve IZADAŞ ekiplerine teşekkür edildi.

İZAYDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'den (İZAYDAŞ) çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Geçmiş olsun. Evsel atık düzenli depolama sahamızda meydana gelen yangın söndürme çalışmaları tamamlanmıştır. Sahada soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmasında canla başla mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine, İZAYDAŞ acil müdahale ekiplerine, tüm personelimize ve çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimize güç veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz."

Ardacan UZUN- Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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