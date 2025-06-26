İZAYDAŞ'ta Çöp Depolama Sahasında Yangın: Sebebi Tespit Edildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'den (İZAYDAŞ) dün çöp depolama sahasında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada, "Sahamıza ulaşan evsel atıklar içerisinde ilk anda ayrıştırılmaması halinde daha sonra tespiti ve ayrılması mümkün olmayan boya, tiner veya gaz gibi yanabilir ve tutuşma sıcaklığı çok düşük maddeler de bulunmaktadır. Aynı şekilde plastik, cam ve metal gibi güneş ışınına karşı mercek görevi gören maddeler, aşırı sıcaklar oluştuğunda bu maddelerin aniden alev almasına sebebiyet vermektedir. Yapılan incelemede yangının başlama nedeni de böyle bir reaksiyon olarak tespit edilmiştir" denildi.

İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZAYDAŞ'ta evsel katı atık düzenli depolama sahasında depolama alanında, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kocaeli İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, saat 19.00 sıralarında yangın tamamen söndürüldü.

'RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI'

İZAYDAŞ, yangının çıkış sebebiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik kameralarının incelendiği ve yangının küçük bir noktadan aniden alev alarak başladığı belirtilerek, "Sonrasında rüzgarın etkisi ile yayılmış, İZAYDAŞ acil durum müdahale ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, büyükşehir belediyemize bağlı fen işleri daire başkanlığı, A Takımı ile AFAD, UMKE ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çok hızlı ve koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak saat 18: 40 itibariyle tamamen söndürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

'VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAMAKTADIR'

Yangının çıkış sebebine de yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahamıza ulaşan evsel atıklar içerisinde, ilk anda ayrıştırılmaması halinde daha sonra tespiti ve ayrılması mümkün olmayan boya, tiner veya gaz gibi yanabilir ve tutuşma sıcaklığı çok düşük maddeler de bulunmaktadır. Aynı şekilde plastik, cam ve metal gibi güneş ışınına karşı mercek görevi gören maddeler, aşırı sıcaklar oluştuğunda bu maddelerin aniden alev almasına sebebiyet vermektedir. Yapılan incelemede yangının başlama nedeni de böyle bir reaksiyon olarak tespit edilmiştir. Bu tür olumsuzluklara karşı ekiplerimizin daima hazır olması, gerekli müdahaleyi hızlıca yapabilme kabiliyeti sayesinde söz konusu gün olduğu gibi bu yangınlar tehdit oluşturmadan söndürülmekte, vatandaşlarımız için tehdit oluşturmamaktadır."

Açıklamada, "Özellikle sanayi bölgelerinde evsel atıklar içerisine az önce belirtilen türde maddelerin atılmaması, evsel atıklar içine yanıcı ve parlayıcı maddeler dökülmemesi, cam, metal ve türevi maddelerin çöpe atılmak yerine ekonomiye kazandırılması için kurulan atık kumbaralarında biriktirilmesi olası yangınların önlenmesine çok ciddi katkılar sağlayacaktır" ifadeleri de yer aldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),