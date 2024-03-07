İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a 'Yılın Girişimci Lideri' ödülü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a 2024 Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri kapsamında "Yılın Girişimci Lideri" ödülü verildi.

İYTE'den yapılan açıklamada, Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 2024 Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde "Yılın Girişimci Lideri" ödülünün sahibi Prof. Dr. Yusuf Baran olduğu bildirildi.

Baran, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin her anlamda gelişimine katkıda bulunmak adına aklın ve bilimin ışığında aşkla ve azimle çalışmanın karşılığını alabiliyor olmanın gurur verici ve çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Ödülü kendisine layık gören ilgililere teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen ve değişen dünya konjonktüründe inovasyonun, girişimciliğin ve bilginin çok büyük bir önem taşıdığı bir dönem yaşıyoruz. Gelecekte tüm insanlığı bekleyen sorunları öngörüp, analizler yaparak çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüğümüz enstitümüzde aynı zamanda eğitim, araştırma ve topluma katkı eksenlerinde üniversitemizin tüm alanlarında girişimcilik kültürünü teşvik ediyor, bu süreçte farklı bakış açıları ile yeni yöntemler geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın somut çıktılara dönüştüğünü görmek bizi daha fazla motive ediyor. Başarı hikayeleri yazma sürecimizde bize destek veren tüm mensup, paydaş ve dostlarımıza teşekkür ediyorum."