İyon Denizi'ne düşen Yunanistan'a ait savaş uçağındaki yardımcı pilot hayatını kaybetti Güncel Haberler İyon Denizi'ne düşen Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağındaki yardımcı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. İyon Denizi'ne düşen Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağındaki yardımcı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu. Eğitimi uçuşu yapan uçaktaki pilotlar, düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdi. Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yardımcı pilot yaşamını yitirdi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Savaş uçağının düştüğüne ve Marios Mihail Turuçikas isimli yardımcı pilotun hayatını kaybettiğine dair haberi üzüntüyle aldım." ifadesini kullandı. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Miçotakis, yardımcı pilotun ailesine başsağlığı diledi. Yunan Devlet Ajansı AMNA ise 29 yaşındaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesi nedeniyle Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un talimatı ile Yunan Hava Kuvvetlerinde 3 günlük "askeri yas" ilan edildiğini duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Pilot Güncel Haberler

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