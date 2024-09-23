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İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi 2024-2025 Döneminde Başlıyor

İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi 2024-2025 Döneminde Başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle yürütülen 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi', 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Proje, öğrencilerin yardımsever ve erdemli bireyler olarak yetişmelerini sağlarken, ülkemizde ve dünya genelinde yetim çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yürütmüş olduğu 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2012-2013 eğitim öğretim döneminden beri yürütülen 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesin'e, her yıl 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığını duyurdu. Proje geçen yıl, Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol ile 5 yıl daha uzatılmıştı. İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve erdemli insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye'de ve diğer ülkelerde anne babasını kaybetmiş çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor. Proje, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla gerçekleşiyor.

43 ÜLKEDE 134 BİN 521 YETİM DESTEKLENİYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 43 ülkede toplam 134 bin 521 yetim her ay düzenli olarak destekleniyor. Türkiye'de ise sponsor olunan yetim sayısı 80 ilde 12 bin 396. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde, 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' kapsamında toplamda 2 bin 404 okul, 6 bin 90 yetime sponsor oldu. Proje kapsamında 42 farklı ülkeden yetimler, Türkiye'deki öğrenciler tarafından destekleniyor.

Projeye destek olmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, İHH yetim sayfası üzerinden de doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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