İyilikhane Çocuk Derneği Kermesi Gazze İçin Düzenlendi

İyilikhane Çocuk Derneğinin düzenlediği kermesin geliri Gazzeliler için bağışlanacak.

Bayrampaşa'daki bir mekanda yapılan kermeste, tekstil ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra kadınların el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kermeste uzman psikolog Esra Oras, "Umut en zor anlarda" başlıklı sunum yaptı.

İyilikhane Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Sena Soyyiğit, buradan elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağını söyledi.

Soyyiğit, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze için insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Kermeste kırtasiye malzemeleri, rozetler, magnetler, anahtarlıklar, defterler, tekstil ürünleri yer alıyor. Yayınevlerimizin bizlere bağışladığı kitaplar da bulunuyor. Kermesteki ürünlerimiz gönüllü arkadaşlarımızın el emeği ve gençlerin yaptığı çalışmalar da bulunuyor. Dolayısıyla ne kadar çok bağışa ulaşabilirsek inşallah hepsini Gazze'ye iletmiş olacağız." diye konuştu.

Bölgedeki sıcak yemek ve su yardımlarını bu kermesle daha da arttıracaklarına değinen Soyyiğit, buradaki her bir gönüllünün katkısının Gazze'ye ulaşacağını kaydetti.