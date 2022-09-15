'İyilik yolu'nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısı dinmiyor.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Suriye'de plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflajlı kişilerce açılan ateş sonucu şehit düşen Kızılay Bab Sevgi Mağazası çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, şehadetinin 2. yılında anılıyor.

Ailesi ve mesai arkadaşları, şehit edilişinin 2. yılında Kıdıman'ın Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıp dua etti.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Anne Emine Kıdıman, AA muhabirine, oğlunun iyilik yolunda gönüllü bir şekilde bölgede olduğunu ve çocukları çok sevdiği için görev süresini sürekli uzattığını söyledi.

Kıdıman, 2 yıl önce acı haberi aldığında buna inanmak istemediğini aktararak, oğluyla diyaloğunun çok sağlam olduğunu, her derdini ve mutluluğunu onunla paylaştığını anlattı.

Oğlunun acısının dinmediğini dile getiren Kıdıman, şunları aktardı:

"Oğlumun acısı benimle birlikte gider. İyilik peşine gitti benim oğlum. Buraya gelmişti bir düğün için, o zaman oğluma 'Gitme artık oralara, dön geriye.' dedim. 'Konuşalım da yerine birini koysunlar sen gitme, gel.' dedim. 'Anne sen oraları bilmiyorsun, ben işimi çok seviyorum.' dedi."

Kıdıman, oğluyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çünkü benim çocuğum kötü bir yolda vurulmadı. Ekmeğinin peşinde, garibanlara yardım etmeye gitti." dedi.

"Şehit abisiyim ve gururluyum"

Ağabeyi Ali Kıdıman da kardeşinin acısını "sözün bittiği yer" olarak tanımlayarak, "Vatan sağ olsun demek düşüyor bize. Başka diyecek bir şey yok. Şehitler cennete gider, inşallah bizler öldüğümüzde de kendisine Rabb'im bizi komşu eyler. Ben şehit abisiyim ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Kız kardeşi Işıl Kıdıman Sevindik de ağabeyinin güzel bir amaca hizmet ederken şehit edildiğine değinerek, "Bu tarz söylemler avunulacak şeyler değil belki ama kabul edip sindirmek için bunlarla avunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Onu her zaman hatırlıyoruz"

Türk Kızılay Düzce Şubesi toplumsal güçlendirme uzmanı Hakan Öztürk ise Kıdıman'ın acısının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Bab şehrinde insani yardım faaliyetlerini yürütürken şehit düşen çalışma arkadaşımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Seneidevriyesinde kabrine dua etmeye geldik. Sadece bugün değil, bizler onu her zaman hatırlıyoruz. Acısı her zaman taze. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir daha bu tarz olayların yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kıdıman'ın bölgedeki görev süresini gönüllü olarak uzattığını hatırlatan Öztürk, "Çocukları giyindirirken oradaki şartları görünce kendi isteğiyle görevini uzattı. Bu elim olay da o dönemde yaşandı. Allah'ın takdiri, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.