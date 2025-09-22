İyilik Yolu Derneği, Somali'de 850 Bin Kişiye Yardım Ulaştırdı

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, çeşitli zorluklarla mücadele edilen Somali'de 850 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gıda krizi ve sağlık problemlerinin yaşandığı ülkede hayırseverlerin desteğiyle, harekete geçen dernek bölgede kurban kesimi, et, ekmek, yemek, gıda kolisi ve nakit dağıtımı, su kuyusu açılışları, katarakt ameliyatları, eğitim sponsorlukları, kalıcı eserler ve kalkındırma projeleri yapıyor.

Bu kapsamda derneğin son Somali seferine oyuncu İsmail Hakkı da katıldı. Hakkı, ülkenin acil ihtiyaçlarına cevap verilecek ve ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardım edecek projeleri yerinde inceledi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğini ziyaret eden Hakkı ve dernek yetkilileri, burada Büyükelçi Alper Aktaş'la da görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Hakkı, farkındalık amacıyla bu ülkeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Oyuncu Hakkı, "Kurban kesimleri, o kurban kesimlerinin dağıtımları, gıda dağıtımları, ekmek dağıtımı, katarakt ameliyatları, sünnet hizmeti, yemek dağıtımları gibi birçok hizmete şahit olduk, çok da mutlu olduk. Gerçekten burada çok kıymetli hizmetler veriliyor. Şahsi kanaatimce işin özü onların bize ihtiyacından ziyade, bizim bu hizmeti yapmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Hakkı, hem İyilik Yolu İnsani Yardım Derneğine hem de mazlum coğrafyalarda görev yapan insani yardım teşkilatlarına teşekkür etti.

"Buradaki acıya, drama daha fazla ses olalım istedik"

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman ise Somali'deki yardımların çok yönlü olduğunu kaydetti.

Bu ülkede uzun zamandır faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Orman, "Buradaki acıya, drama daha fazla ses olalım istedik. Bu nedenle de bugün yine hem dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz hem de oyuncu İsmail Hakkı ağabeyimizle birlikte buradaki hikayelere şahitlik ediyoruz. Rabb'im kardeşlerimizin sesine ses olabilmeyi nasip etsin bizlere inşallah." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Somali'de bugüne kadar 850 bin kişiye yardım ulaştıran ve Ubey Bin Kab Medresesi'ni hizmete açan dernek, Hz. Muhammed Külliyesi ve temel eğitim derslerinin de yer alacağı kız medresesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Derneğin Tanzanya, Mali, Somali ve Afganistan'da devam eden projelerine destek olmak isteyen bağışçılar, "0216 398 13 98" numaralı çağrı merkezinden, "0530 993 02 23" numaralı WhatsApp hattından, resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından bilgi alabiliyor.