İyilik Yolu Derneği, Mali'de Yeni Bir Camii İbadete Açtı

İyilik Yolu Derneği, Mali'de inşa ettiği 200 kişi kapasiteli bir camiyi törenle ibadete açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika ve Asya gibi krizlerin hüküm sürdüğü coğrafyalarda birçok kalıcı eser projelendiriliyor.

İyilik Yolu Derneği, bu kapsamda önemli sahabelerden Abdullah bin Zülbicadeyn'in adını taşıyan cami projesini Segou şehrinde 5 ayda tamamladı.

Nijer Nehri'nin hemen yanında kerpiçten yapılmış, artık ihtiyaca cevap veremeyen eski caminin yerine, iki katlı, betonarme, dayanıklı ve modern yapı inşa edildi.

Açılışında köy halkına ve çocuklara yemek ikram edilen caminin müştemilatında abdesthanelerin yanı sıra güneş panelli ses sistemi ve kadınlara özel bir bölüm de yer alıyor.

Camide aynı anda 200 kişinin ibadet edebilirken yapı güneş panelleriyle kendi elektriğini üreterek köyde sık yaşanan enerji kesintilerinden etkilenmiyor.

Yoğun yağış alan ve nehrin taşmasıyla sel altında kalan köy, camiyi yalnızca bir ibadethane olarak değil aynı zamanda korunaklı sosyalleşme ve toplanma alanı olarak kullanacak.

Bunun yanı sıra burada camiler, namaz vakitleri dışında eğitim için kullanılan birer okul görevi de görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin başkanı Emrullah Orman, kalıcı eserlerin Afrika gibi zorlu coğrafyalardaki önemini kaydetti.

Orman, "Aziz milletimizin iyiliklerini ulaştırmak üzere yine Afrika'dayız, Mali'deyiz. Bu defa buraya, bu garip kardeşlerimize bir cami hediye etmek için geldik. Bir kalıcı eserimizi daha ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Nijer Nehri'ne nazır bir alanda inşa ettiğimiz camimizden civarda bulunan yüzlerce Müslüman kardeşimiz istifade edecek. Rabb'im hayır sahiplerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış için Mali'de bulunan dernek gıda, ekmek, Kuran-ı Kerim, "hafız sponsorluğu", kurban ve nakdi yardım projelerini gerçekleştirdi.

Derneğin Ays Hurad Sağlık Ocağı projesiyle Yemen'in Hadramut bölgesinde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve yerel halkın sağlık faaliyetlerine daha kolay erişimini sağlaması hedefleniyor.