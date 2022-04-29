İYİLİK ŞAMPİYONASI PROJESİ KAPSAMINDA 4 BİN GENÇ İFTARDA BULUŞTU

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Şampiyonası projesi kapsamında 4 bin genç Fatih Şehzade Camii'nde dün düzenlenen iftarda buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "İyilikle yarışan ve bunu da dünyaya haykıran bir gençlikle inşallah iyiliği dünyada viral, pandemi haline getireceğiz? dedi.

Tuzla Belediyesi'nin İstanbul'dan başlattığı İyilik Şampiyonası'nda İstanbul'daki lise ve üniversite öğrencilerinden 4 bin gencin kurduğu 1000 takımdan oluşan iyilik hareketi iftarda buluştu. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve şampiyonada yarışan gençler katıldı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Ardından başkan Yazıcı, 'Hadi Gülümse' ve 'Gülümseten Kutu' görevlerini tamamlayan yarışmacılara yeni görevlerini söyledi.

'KİMSENİN İNANMADIĞI Z KUŞAĞI OLARAK BİR ARAYA GELDİK'

Şampiyonanın muhteşem bir süreç olduğunu vurgulayan yarışmacı 16 yaşındaki Lal Erk, 'Bugüne kadar hiç yaşayamadığımız süreçler yaşama şansına sahip olduk. Bir kere fotoğraf çekeceğiz diye bütün İstanbul'u dolaştık. Tam 2320 tane fotoğraf çektik ve ilk turda birinci olduk. Çok sosyalleştik ve çok farklı tipte insanla tanıştık, hayatımızda hiç görmediğimiz insan tipleri gördük ve bu bize muhteşem bir deneyim oldu. Bütün İstanbul'u gülümsettik hatta bazı abiler vardı, yeter bu hafta 5 bin kere gülümsedim diyorlardı. Ne güzel bir şey aslında tüm iyilik şampiyonası takımları olarak 5 bin kere onları gülümsetmiş olduk' ifadelerini kullandı.

Erk, şampiyonanın tüm Türkiye'de uygulanması için harekete geçilmesiyle ilgili şöyle konuştu:

'Muhteşem bir şey kalbimiz küt küt atıyor. İnanılmaz olacak. ve iyilik gülümsemeyle başlayıp bütün Türkiye ile buluşacak. Mesela geçen hafta gülümseten koliler hazırladık. Önümüzdeki hafta maddi durumu kötü olan küçük çocuklara bunları dağıtacağız. ve şu ana kadar yanılmıyorsam 1200 civarı koli topladık. Toplamda 1 milyon 200 TL'lik yardım yapmış oluyoruz. Siz bugün 1 milyon 200 TL'lik yardım toplamaya çalışsanız para olarak bu neredeyse imkansız bir şey. Ama biz liseli ve üniversiteli gençler olarak kimsenin inanmadığı Z kuşağı olarak bir araya geldik ve onlara laflarını yedirerek 1 milyon küsürat TL'lik yardım topladık. Haftaya da çocuklara götürüp onları gülümseteceğiz. İnşallah iyilik şampiyonası çok daha büyür. Türkiye, dünya artık ne kadar ilerliyorsa ilerler. Herkese dokunmayı çok istiyoruz. Ne kadar çok kişiye dokunabilirsek, iyilik yapabilirsek biz o kadar mutlu oluyoruz.'

'DİĞER TAKIMLARA ŞANS DİLİYORUM ÇÜNKÜ İHTİYAÇLARI OLACAK'

16 yaşındaki lise öğrencisi Esat Talha ise 'Biz de bir erkek takımı olarak katılalım dedik. Genellikle kız takımları var ama şu an kendimize çok güveniyoruz. İlk yarışmada beşinci olduk ama hedefimiz Paris gezisi olacak iddialıyız. Şimdiden diğer takımlara başarılar daha doğrusu şans diliyorum. Çünkü ihtiyaçları olacak. Bu şampiyona İstanbul'la kalmamalı bütün dünyaya yayılmalı. Zaten 23 Nisan görevinde de turistlere ülkelerine götürmeleri için hediyeler verdik. Bence tüm ülkelere yayılmalı' şeklinde konuştu.

Cerrahpaşa Üniversitesi'nde Tıbbi Laboratuvar okuyan 18 yaşındaki Meryem Akay, 'Aslında acaba yapabilir miyiz diye başta çok tedirginlik yaşadık ama yarışma devam ettikçe çok eğlendiğimizi fark ettik. Umarım bu yarışma Türkiye çapına yayılır ve daha fazla insana ulaşır. Çok eğlenceli bir uygulama, yani insanlara dokunmak, insanlarla iletişime geçmek ve onlarla farklı yerlerde buluşmak hatta sadece insanlarla da değil bütün canlılarla iletişim halinde oluyorsunuz ve bu gerçekten muhteşem bir duygu' diye konuştu.

ŞADİ YAZICI: İYİLİĞE TANIK OLMAK İYİLİK YAPMAK İÇİN DE BİR SEBEP OLUŞTURUYOR

"Gelin birlikte iyilik yapalım" diyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Binlerce genç takım kurdular ve yaklaşık bine yakın takımla da yarışmaya başladılar. 16 görevle 3 ay yarışacaklar. Ödüller alınacak. Bu arada sayın bakanımızın kendi desteği vardı ama özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin takipleri vardı. Bunu geliştirelim ve tüm Türkiye'ye yayalım dedi. Onların himayelerinde tüm Türkiye'ye yayılacak bir proje olarak da huzurunuzdayız. İyiliğe tanık olmak iyilik yapmak için de bir sebep oluşturuyor. İyiliği bir viral haline getiren olay da aslında bu. Biz bu viral olacak vakayı tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Gençlere teşekkür ediyorum. Onların bu işi yaparken gözleri pırıl pırıl. İstanbul'un her yerinden bugün buraya bu soğuya rağmen geldiler. Tebrik ediyorum onları. İyilikle yarışan ve bunu da dünyaya haykıran bir gençlikle inşallah iyiliği dünyada viral, pandemi haline getireceğiz' dedi.

'AMACIMIZ BU 4 BİNLERİ, 40 BİNLERE, 4 MİLYONLARA ÇIKARTMAK'

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da 'Ben bu şampiyonaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Amacımız bu 4 binleri, 40 binlere, 4 milyonlara çıkartmak. Bu işin içinde gençlerimizin olması ayrıca önemli çünkü gençlerin olduğu yerde devamlılık ve sürdürülebilirlik vardır bu açıdan da önemli bir proje. İnşallah, iyilikte yarışan ve Türk toplumunun genlerinde olan iyiliği, yardımlaşmayı, dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği daha çok çoğaltarak bu halkayı tüm ülkemize yaymış oluruz' diye konuştu.

İyilik Şampiyonası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Şampiyonası projesi kapsamında 4 bin gencin oluşturduğu bin takım, her hafta belirlenen görevler doğrultusunda yarışıyor. İyiliği tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlayan üniversiteli ve liseli gençlerin sergiledikleri performans sonucunda puanlama yapılarak dereceye giren takım ödüllendiriliyor. Yurt dışı seyahat ödülü başta olmak üzere yüzlerce ödül gençleri bekliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel