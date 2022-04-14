İyilik Şampiyonası'nın ilk haftasında 175 bin 'hadi gülümse' fotoğrafı çekildi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın geçen hafta Youtube kanalından canlı yayınında ilk görevi açıklayarak başlattığı; İyilik Şampiyonası'nın ilk haftasında her biri 4 kişiden oluşan bin takım, 175 bin fotoğraf çekerek 'Hadi Gülümse' görevini tamamladı.

Görev kapsamında her bir takım 'Hadi Gülümse' afişiyle en çok ve en güzel gülümseme fotoğrafını çekmeye çalıştı. Toplumun bütün kesimleri, fenomenler, ünlüler, siyasiler iyilik takımlarının fotoğraf taleplerine yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Yazıcı; "Gençlerin iyiliğe adanmış gayretleri dünyayı daha da güzelleştirecek. Bu gayretlere gösterilen kamuoyu ilgisinden çok mutlu olduk. İyilikte yarışımız devam edecek" dedi.

İYİLİK ŞAMPİYONASI

Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası'nda farklı okullardan, ilçelerden, ilgi alanlarından lise ve üniversiteli gençler iyilik için kıyasıya mücadele ediyor. 4 bin gencin kurduğu her biri 4 kişiden oluşan bin takım her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan 'Hadi Gülümse ve 'Gülümseten Kutu' görevlerini alarak harekete geçen gençler ilk haftanın sonunda 175 bin gülümseme fotoğrafı çekerek, yarışmanın web sitesine gönderdi.

HER HAFTA YENİ GÖREV

Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, gösterecekleri performans doğrultusunda puan alıyor. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacak. Ayrıca yarışma boyunca gösterilen performansa göre takımlar yüzlerce hediye kazanacak.

"İYİLİK BÜYÜYECEK"

Gençlerin birbirinden keyifli oyunlara katılarak puan topladığını, her hafta yeni bir iyiliği deneyimledikleri bu süreçte çok eğlenceli vakit geçirerek teşvik edici ödüller kazandıklarını ifade eden Yazıcı, "Tabi asıl mesele yarışma değil, iyilik medeniyetinin iyilik tohumlarını bugüne ve geleceğe saçmak. Her bir takımımız her bir gencimiz bir iyilik elçisi gibi iyiliği çoğaltıyor. İyiliğin iyileştiren gücünü bütün topluma yayıyor. Yakında yapacağımız tanıtım toplantımızda sürprizlerimiz olacak. Çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katılımıyla iyilik şampiyonamızın sınırları daha da büyüyecek. İnşallah, Tuzla'da başlayan bu şampiyona ülkemize ve dünyaya iyilik getirecek" dedi.