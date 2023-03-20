İyilik İçin Sanat Derneği, Hatay'da 'Kadın ve Çocuk Dostu Alan' kuracak

İyilik İçin Sanat Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla Hatay'da kadınların sosyalleşip çocuklarıyla ilgilenebileceği "Kadın ve Çocuk Dostu Alan" inşa ediyor.

İyilik İçin Sanat Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla Hatay'da kadınların sosyalleşip çocuklarıyla ilgilenebileceği "Kadın ve Çocuk Dostu Alan" inşa ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren ile Sosyolog Aslı Sağal'ın danışmanlığında başlatılan projeyle bölgedeki depremzede kadın ve çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

Kadın ve çocuk alanlarının ilkinin kurulumu, Hatay'da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1200 kişilik Mavi Çadır Kent'te başladı. Dinamik Yatırım'ın desteğiyle kurulan alana, çadırların yanı sıra çamaşır makineleri, buzdolabı, televizyon, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi.

"Bölgede hayatı normalleştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, deprem bölgesinde kadın ve çocuklara yardımcı olma düşüncesiyle projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Bozkurt, özel alanlarda sohbet mekanları, çamaşır odaları, açık mutfaklar, kıyafet değişim kabinleri ve aktivite alanları bulunacağını kaydederek, "Kadınlarla çocukların travmadan uzaklaşabileceği alanlara yoğunlaşarak, yaşanan acıyı bir nebze de olsa azaltmayı, o bölgedeki hayatı elimizden geldiğince normalleştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.