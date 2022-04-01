İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks@Akaretler'e katıldı

İyilik İçin Sanat Derneğinin "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler", "Atölye Cer" ve "Alenen Sanat" projelerinde yer alan 65 eser, Artweeks@Akaretler'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Hitay, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde hazırlanan sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 sanatçının eserinin sergide yer aldığını dile getirdi.

Yetenekli sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirdiklerini aktaran Hitay, çağdaş Türk sanatçıların, sanat piyasasında hak ettiği yere ulaşmasına gayret ettiklerini vurguladı.

Çiğdem Hitay. projelere gösterilen ilgiden gurur duyduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Derneğimizin faaliyetleri kapsamında, sanat hayatına dokunabildiğimiz sanatçıların birbirinden değerli ve seçilmiş eserleriyle böylesine etkili bir sanat etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Sanatçılarımızın eserlerini, birbirinden değerli sanatçıların, galerilerin ve kurumların bir arada olduğu bir etkinlikte sergileme fırsatı yakalamaları oldukça önemli. Genç sanatçılarımızın böyle bir etkinlikte yer almalarını görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret ederek derneğimize destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

"Genç sanatçılar, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşuyor"

Derneğin Genel Sekreteri Handan Aral da sanat projelerine ilişkin bilgi vererek, "Anadolu'dan İzlenimler projemizde Anadolu'daki öğrencileri İstanbul'a getiriyoruz. Sanat ortamını onlara gezdiriyoruz. O kokuyu alıyorlar. Ayrıca onlara bir sergi açıyoruz. Sanat Elçileri projemizi ise ilk kez bu sene başlattık. Genç bayan sanatçılara sanatı anlatıyoruz. Kendi şehirlerinde sanatı yayma konusunda faaliyetlerde bulunuyorlar." diye konuştu.

Genç sanatçıların koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşmasına vesile oldukları için memnuniyet duyduklarını aktaran Aral, çoğunlukla gençlere destek verdiklerinin altını çizdi.

Sergi, "www.iyilikicinsanat.org" adresinden de gezilebilir

Etkinlikte, görselleri, renk, doku ve duygu durum analizi üzerinden yapay zeka desteğiyle sese çeviren çalışmasıyla yer alan Alperen Taşyürek ise sanatseverlere farklı bir deneyim sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Taşyürek, İyilik İçin Sanat Derneği ile Apollon Engine'in ortak çalışmasıyla bu fikrin hayata geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki her eser için onların renk ve dokuları üzerinden yeni sesler ürettik. Karekodlara okutarak direkt dinleyebilirsiniz. Bu melodileri yapay zeka desteğiyle kendim ürettim. Aslında buradaki temel maksadım, birden fazla duyuyla eserle bütünleşebilmek. Bunun için de görmeye en yakın olan duyu olan işitmeyi kullanmak istedim. Hem görerek hem de dinleyerek farklı bir yaklaşım elde etmeyi amaçlıyoruz."

İyilik İçin Sanat Derneği'nin karma sergisinde eserleri yer alan 35 sanatçı arasında, Alla Guner, Asiye Yüce, Aysun Telli, Badem Kübra Kocalar, Batuhan Yaşar Cebli, Beyzanur Karakuş, Büşra İnan, Cem Deniz Karakoçoğlu, Davut Dağdelen, Dilan Demirbağ, Elif Akçay, Elif Aktaş, Emel Ezal, Emine Büyükbaş, Emir Furkan Tekkalmaz, Eren Bayezit, Fatmanur Çakmak, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Loya Kader Öztürkmen, Melek Kaya, Nebahat Karyağdı, Ozan Alpay, Özge Gürkan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Türkan Gönülaçar, Yasemin Güzel, Yonca Karaarslan, Zeynep Sevgin ve Zeynep Yazıcı bulunuyor.

Sergi, dijital olarak "www.iyilikicinsanat.org" web sitesinden de takip edilebilir.