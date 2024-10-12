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İyilik Hareketi Temsilcilerinden Rektör Alkış'a Ziyaret

İyilik Hareketi Temsilcilerinden Rektör Alkış'a Ziyaret
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Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcileri, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret ederek plaket takdim etti ve kentteki gelişim konularında iş birliği vurgusu yaptı.

Şırnak'ta İyilik Hareketi temsilcileri, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren İyilik Hareketi'nin temsilcileri Turgay Birlik, Salih Ertaş, Şemsettin Barış ve Emin Tatar, Rektör Prof. Dr. Alkış'la makamında bir araya geldi.

Üniversitenin ve kentin gelişimine sağladığı katkılardan dolayı Alkış'a plaket takdim eden temsilciler, çalışmalarında başarılar diledi.

Alkış da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının bir şehrin gelişimi için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Rektör İyilik

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