İyilik Ailesi'nden Bitlis'te Engelli Bir Çocuğa Destek

İyilik Ailesi'nden Bitlis'te Engelli Bir Çocuğa Destek
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İyilik Ailesi'nden Bitlis'te Engelli Bir Çocuğa Destek
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Bitlis'te İyilik Ailesi, yürüme yetisini kaybeden 14 yaşındaki Veysel Çakır'a akülü sandalye temin ederek umut oldu. Duygu dolu anlar yaşanan ziyarette, bölge halkı bu katkıyı takdirle karşıladı.

İyilik ailesinden Bitlis'e umut taşıyan ziyaret

BİTLİS - İyilik Ailesi kurucusu polis memuru Mustafa Şahin ve dernek üyesi Tolga Baysal, Bitlis'te yaşayan 14 yaşındaki Veysel Çakır'a umut oldu.

Küçük yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden Veysel'in akülü sandalye ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan İyilik Ailesi üyelerinden Tolga Baysal, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen tekerlekli sandalyeyi Veysel'e ulaştırıldığında duygu dolu anlar yaşandı. Ailesiyle birlikte heyecanla karşılayan Veysel'in mutluluğu gözlerinden okunurken, bu anlamlı ziyaret bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı.

İyilik Ailesi üyesi Tolga Baysal, "Adnan Demirel abimiz Bitlis merkezde böyle bir kardeşimizin olduğunu ve akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu iletti. Polis memuru Mustafa Şahin abimizin vasıtasıyla engelli kardeşimiz Veysel'in akülü sandalye ihtiyacına vesile olduk. Bitlis geneli 50 engelli vatandaşımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz İnşallah" dedi.

Minik Veysel'in abisi Rahmi Çakır, "Kardeşim Veysel 14 yıldır geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı yataklıktır. Aküsüz bir tekerlekli sandalyesi vardı ama kullanmakta zorlanıyordu. İyilik Ailesi kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin abimiz vasıtasıyla kardeşim akülü sandalye sahibi oldu. Allah getirenden de vesile olandan da razı olsun" dedi.

Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu yardım eli, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki kararlılığın altını bir kez daha çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
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