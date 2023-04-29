İYİ Partili Zorlu: İktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bizi terörle bir araya getirmek, en hafif tabiri ile şuursuzluktur. Bizim iktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek" dedi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, Çankaya ilçesinde partililerle bir araya geldi. Zorlu, HDP'nin, Millet İttifakı içerisinde yer almadığını belirterek, "İyi Parti olarak bizi bu konuda yaftalamaya çalışan, böyle bir propaganda yapan Cumhur İttifakı'nın üyelerine şunu hatırlatmak isterim; Öcalan'ın mektubunu kim okuttu? Seçime ramak kala biz mi yaptık bunu? Bu değerlendirmeleri vatandaşımız görüyor. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) meselesini görmezden geliyorlar. Böyle bir karartma politikası uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir AK Parti'li yetkili, 'HÜDA PAR bizim ittifakımızın içerisinde değil' diye bir açıklama yaptı. Bunu milletimizin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Doğru içerisinde değil tam göbeğinde, tam ortasında. TBMM'ye hangi oylarla girecekler? O partiye, o ittifaka vurulan mühür ile girecekler. Bu onların gerçeğidir. Milletimiz de takdir edecektir. Nasıl uygun görürse başımızın üstünde. Bu partinin birçok kabul edilemez politikası var. Bunları olmamış gibi kabul edip, Türk milliyetçiliğini her yerde itiraf eden Meral Akşener'e mi, İYİ Parti'ye mi söz söylüyorsunuz? Bizi terörle bir araya getirmek, en hafif tabiri ile şuursuzluktur. Bizim iktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Düşmanlık dilinin bu ülkede bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM VATANDAŞLARIN OYUNA TALİBİZ' Zorlu, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin soru üzerine, "Biz vatandaşlarımızın kime nasıl oy vereceğini değerlendirme, bunu bir tahakküm altına alma, buna bir yön verme çabası altında olamayız. Hiçbir ayrım yapmaksızın elbette biz, tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan 6 siyasi parti 13'ncü cumhurbaşkanını seçmeyi başaracaktır" dedi. (DHA)