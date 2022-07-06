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İyi Partili Yılmaz: Ekonomi Durma Noktasına Geldi

ANKA - Güncel
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İyi Partili Yılmaz: Ekonomi Durma Noktasına Geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Ekonomi durma noktasına geldi. Merkez Bankası ve BDDK’nın aldığı son kararlar kötü gidişi hızlandırdı. Bir an önce bu yoldan geri dönülmeli, doğru politikalar ivedilikle devreye sokulmalı. Aksi takdirde ekonomi duracak ve ülke olarak uzun süredir ödediğimiz bedeller daha da artacak, ağırlaşacak. Bu kararları alanlar topluma karşı biraz olsun sorumluluk hissediyorsa derhal gereğini yapıp istifa etmeliler” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Ekonomi durma noktasına geldi. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı son kararlar kötü gidişi hızlandırdı. Bir an önce bu yoldan geri dönülmeli, doğru politikalar ivedilikle devreye sokulmalı. Aksi takdirde ekonomi duracak ve ülke olarak uzun süredir ödediğimiz bedeller daha da artacak, ağırlaşacak. Bu kararları alanlar topluma karşı biraz olsun sorumluluk hissediyorsa derhal gereğini yapıp istifa etmeliler" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından ekonominin ile ilgili açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomi durma noktasına geldi. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı son kararlar kötü gidişi hızlandırdı. Bir an önce bu yoldan geri dönülmeli, doğru politikalar ivedilikle devreye sokulmalı. Aksi takdirde ekonomi duracak ve ülke olarak uzun süredir ödediğimiz bedeller daha da artacak, ağırlaşacak. Bu kararları alanlar topluma karşı biraz olsun sorumluluk hissediyorsa derhal gereğini yapıp istifa etmeliler."

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ANKA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Merkez Bankası İYİ Parti Ekonomi Güncel Haberler

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