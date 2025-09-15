İyi Partili Usta: "Dezenformasyon Başkanlığı Değil, 'Dil Cambazlığı Başkanlığı' Demek Lazım"

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, köprü ve otoyollara yönelik özelleştirme iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını eleştirerek, "Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili Dezenformasyon Başkanlığı açıklama yapmış. Aslında bunun adına Dezenformasyon Başkanlığı değil de 'Dil Cambazlığı Başkanlığı' demek lazım" ifadesini kullandı. Usta, köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle vatandaşların bu hizmeti pahalıya kullanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelindeki otoyolların satılacağı" yönündeki iddialara karşı yayımladığı "Otoyol ve köprülerin 'satışı' hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir" açıklamasının ardından İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar artık daha pahalıya kullanmayacak mı"

"Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili Dezenformasyon Başkanlığı açıklama yapmış. Aslında bunun adına Dezenformasyon Başkanlığı değil de 'Dil Cambazlığı Başkanlığı' demek lazım.

Neymiş, satış değil devirmiş; biz de zaten bunu kastediyoruz. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu'na göre işletme hakkının devri de bir özelleştirme yöntemdir. Biz de bunu kastediyoruz zaten. Bunlar hep diyorlar ya, 'zam değil fiyat güncellemesi, sansür değil içerik denetimi, vergi değil katkı payı', işte şimdi de diyorlar ki 'satış değil devir'. Sonuçlarına bakacaksınız. Vatandaşların köprü ve otoyolları kullanım bedeli artacak mı artmayacak mı? Artacak. Biz neden bunu yabancı basından öğreniyoruz, neden Türk milletine herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Ayrıca vatandaş zaten bu köprü ve otoyolları yaptı, yatırım maliyetleri ödendi bir şekilde. İster Yap-İşlet-Devret projesi olsun, ister bütçeden yapılan olsun: Vatandaşın yatırım maliyetini karşıladığı bir işi tekrar satarak, özelleştirerek tekrar işletme hakkını devrederek ne yapacaksınız? Vatandaşa tekrar pahalı kullandıracaksınız.

Biz neden bu durumu yabancı medyadan öğreniyoruz? Vatandaşlar otoyol ve köprüleri artık daha pahalıya kullanmayacak mı? Buradan elde ettiğiniz geliri ne yapacaksınız?"