İYİ Partili Paçacı'dan Ersan Şen değerlendirmesi Açıklaması

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, akademisyen Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu konuda bir şey bilmiyorum.

İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, akademisyen Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece televizyondan izledim." değerlendirmesinde bulundu.

Paçacı, parti genel merkezine geldi.

Basın mensuplarının avukat Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti yetkilileriyle görüşüp görüşmediği yönündeki soruları üzerine Paçacı, "Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece televizyondan izledim." yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin altılı masayla ilgili sorularını "Konuşmaya yetkim yok." şeklinde cevaplandırdı.