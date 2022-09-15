İyi Partili Özlale'den 75,6 Milyar TL'lik Soru: "Kkm Olmasaydı Sizce Neler Yapılabilirdi?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “KKM olmasaydı” etiketiyle yaptığı paylaşımlarda KKM’ye aktarılan 75,6 milyar TL bütçe ile neler yapılabileceğini sıraladı. Özlale, bu bütçeyle yeni yurtlar, hastaneler ve yatırımlar yapılabileceğini, çiftçilerin, gençlerin ve dar gelirli vatandaşların pek çok sorununun çözülebileceğini belirtti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "KKM olmasaydı" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda KKM'ye aktarılan 75,6 milyar TL bütçe ile neler yapılabileceğini sıraladı. Özlale, bu bütçeyle yeni yurtlar, hastaneler ve yatırımlar yapılabileceğini, çiftçilerin, gençlerin ve dar gelirli vatandaşların pek çok sorununun çözülebileceğini belirtti.

Tasarruf sahiplerinin Türk lirasındaki birikimlerini kurdaki değişimlere karşı korumak amacıyla başlatılan Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin (KKM) hazineye olan yükü tartışılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıklanan bütçe verilerine göre KKM'nin merkezi yönetim bütçesine 6 aylık maliyeti 75,6 milyar TL'ye yükseldi.

KKM'nin "servet transfer aracı" olduğuna vurgu yapan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, sosyal medyada KKM olmasaydı etiketiyle yaptığı görüntülü paylaşımda KKM'ye aktarılan 75,6 milyar TL bütçe ile neler yapılabileceğini sıraladı.

"'KAYNAĞINIZ NEREDE?' DİYE PARMAK SALLAYANLARA SORUYORUZ"

Özlale, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz ve Sevinç Atabay, Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin kalkınması için geliştirilen projelere kaynağınız nerede diye parmak sallayanlara soruyoruz: KKM olmasaydı sizce ne olurdu?" diye sordu.

İYİ Parti'nin Rüzgargülü, İYİ Yaşam Gelir Modeli gibi projelerinin yer aldığı önerileri paylaşan Özlale, KKM için harcanan para ile nelerin yapılabileceğini şöyle sıraladı:

"600 bin öğrenciye yeni yurt olanağı sunabilirdik!

-Devlet okullarında eğitim gören 16 milyon öğrenciye 1,5 yıl boyunca ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği dağıtırdık!

-18-26 yaş arasındaki milyonlarca gencimize aylık 1700 TL koşulsuz gelir desteğini 4 ay boyunca verirdik!

-Devlet üniversitelerinde okuyan her bir öğrenciye 50 bin TL dağıtırdık!"

"SİZ HAZİNE VE MALİYE BAKANI OLSAYDINIZ…"

Özlale bir diğer paylaşımında, alanında uzman ekonomi yazarlarına aynı soruyu yöneltti. Uğur Gürses, Güldem Atabay, Murat Kubilay ve Oğuz Demir gibi isimlere "Siz Hazine ve Maliye Bakanı olsaydınız ve KKM olmasaydı 75,6 milyar TL bütçeyi nasıl kullanırdınız?" diye soran Özlale, partisinin çözümlerini şöyle sıraladı:

"Çiftçimize verdiğimiz desteği 4,3 katına çıkararak, çiftçiyi borç batağından çıkarabilirdik!

-126 bin çiftçiye traktör dağıtabilir, bu traktörleri peş peşe dizerek Ankara'dan Adana'ya yol yapabilirdik!

-İmalat sektöründe 2026 adet yatırım yapıp 68 bin kişiye yeni iş olanağı sunardık!

-Akaryakıttan ÖTV almazdık, mazot 2,5 TL, benzin fiyatı 3 TL daha ucuz olurdu!

-Yüksek hızlı tren için 1040 km demiryolu yatırımı yapardık.

-38 tane 1574 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapardık. Randevu çilesine son verebilirdik!"