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İyi Partili Milletvekillerinden İmralı Sürecine TBMM'de 'Şehit Anması'yla Tepki

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İYİ Parti milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından başlayan sürece TBMM Genel Kurulu’nda şehitleri anarak tepki gösteriyor.

(ANKARA) - İyi Parti milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından başlayan sürece TBMM Genel Kurulu'nda şehitleri anarak tepki gösteriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin DEM grubunda konuşsun" çağrısının ardından DEM Parti milletvekillerinden oluşan 3 kişilik heyet önce İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmüş ardından da TBMM'de siyasi partilerle bir araya gelmişti. İYİ Parti ise İmralı Heyeti'nin görüşme teklifini "Terörbaşının mesajını getirecek heyetle konuşacak hiçbir şeyimiz yok" diyerek reddetmişti.

İYİ Parti milletvekilleri, sürece tepki için bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmaya şehitlere anarak ve şehit ailelerine selamlayarak başlıyor. Konuşan tüm İYİ Partili milletvekilleri, "Sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullanıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısına 1994 - 2010 yılları arasında 16 Ocak gününde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Er Ayhan Kasımoğlu, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Öğütçü, Jandarma Uzman Çavuş İlhan Mutlu ve Piyade Uzman Çavuş Ahmet Muslu'yu anarak başladı.

Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda söz alan her İYİ Partili milletvekilinin de o günün şehitlerini andığına dikkat çekerek, "Bugün 16 Ocak şehitlerimizi anarak başladık. TBMM'de söz alan her arkadaşımız o gün herhangi bir şehidimizin bir yıl dönümüyse onu muhakkak anarak konuşmasına başlıyor. Bunu bir gelenek haline getirdik çünkü çok daha fazlasını yapmamız lazım. Ama bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi yıl dönümlerinde TBMM'de, bizim için bu kutsal olan Gazi Meclis'te anmak hepimizin boynunun borcu" dedi.

Bahçeli'nin söz konusu çağrısı ardından İYİ Parti'nin ilk grup toplantısında da milletvekilleri sıralarında şehit fotoğrafları yer almıştı.

İyi Partili Milletvekillerinden İmralı Sürecine TBMM'de 'Şehit Anması'yla Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel
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