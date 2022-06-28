İyi Partili Kabukcuoğlu: "Artan Yoksulluk Karşısında Rüzgargülü Projesi, Refahı Tabana Yayma Projesidir"

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Rüzgargülü projesi ile öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği veriliyor. Bu projeye dahil olan çocuklarda eğitim başarısını arttırıyor, sağlıklı olmalarını sağlıyor. Okul öncesi çağda 235 bin, okul çağında ise 2 milyon çocuğumuz hastalıklardan korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarına, gençlerine tanıyacağı imkanları vardır… Son aylarda artan yoksulluk karşısında Rüzgargülü projesi, refahı tabana yayma projesidir" dedi.

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, bugün TBMM'DE basın toplantısı düzenledi. İyi Parti'nin "Rüzgargülü" projesi hakkında bilgiler veren Kabukcuoğlu şunları söyledi:

"Yetersiz beslenme, başlı başına gelişim geriliğine neden olan, okul performansını düşüren önemli bir faktördür. 20 yıllık AKP hükümetleri birçok kurumu ve kesimi ihmal etti. Yaratılan kayırmacı, öteleyici, liyakata dayalı olmayan personel seçimi; milletimizi, özellikle gençlerimizi küstürdü. Gençlerin yüzde 75'i ümidini yabancı ülkelerde arıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir… Topraklarımız ancak kendi kendimize yetecek düzeydedir. Su fakiri bir ülkeyiz; madenlerimiz, doğal kaynaklarımız yeterli değildir.

"KALKINMANIN YOLU İNSANLARIN EĞİTİMLERİNİ YÜKSELTMEK VE YETENEKLERİNİ DESTEKLEMEKTİR"

Kalkınma sorunumuzun tek çözüm yolu, insanlarımızın eğitimlerini yükseltmek, yeteneklerini desteklemektir. Milletimizin refahı, iyi yetişmiş insan varlığına bağlıdır. Bunu başaran pek çok ülke görüyoruz. İzlanda, Güney Kore, Singapur herhangi bir sömürüye ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarıyla, insanlarının gayretiyle; bunu başarmış dünyadaki devletlerin başında gelir. 1700 yılında İtalya, Hollanda, İngiltere arasında Almanya ve Fransa ekonomik olarak geri kalmış ülkelerdi. Almanya iki kez Dünya Savaşı'na girdi. Bu sırada çelik bakımından, elektrik üretimi bakımından dünyanın ileri gelen ülkesiydi. Bunu nasıl başardılar diye düşündüğümüzde; iktisat tarihçileri, ekonomi tarihçileri bunu iyi bir eğitime ve halkının iyi bir şekilde eğitilmesine bağlı olduklarını izah etmektedirler.

"GÜNLÜK BESLENMENİN OKUL BAŞARISI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR"

Türkiye'de kişi başına gayri safi milli hasıla 2013 yılında 12 bin 500 dolar iken, günümüzde 8 bin dolar civarındadır. Hele son 7 ayda, resmi rakamlarla yüzde 74 enflasyon, ücretlileri, çiftçileri, işçileri, memurları, esnafı, dar gelirliyi daha da sıkıntıya soktu. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri; o ülkenin ticari kapasitesi, kişi başına düşen gelir miktarı ve ortalama yaşam süresi gibi parametrelerle belirleniyor. Ancak bunlardan daha da önemlisi çocukların beslenme biçimidir. Bu durum çocuk sağlığının genel göstergesi olmaktan başka, eğitim durumuyla da yakından ilgilidir. Yetersiz beslenmesi olan çocuklarda protein, enerji eksikliği, şişmanlık ve zayıflık, kansızlık, vitamin eksikliklerini sıklıkla görmekteyiz. Ayrıca günlük beslenmenin okul başarısı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, kan şekeri yeterli düzeyde olduğunda öğrenme ve hatırlama başarılı oluyorlar. Bir de beslenme düzeyi kötü ise bu çocuklar için kahvaltının önemi daha da artıyor. Bu ihtiyacı tespit eden Finlandiya, İsveç, Şili, Brezilya, Hindistan'ın da dahil 100 ülkede çocuklarının okulda beslenmesine ağırlık veriyor ve bunu sağlıyorlar.

"RÜZGAR GÜLÜ PROJESİ TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSAYAN CİDDİ BİR ÇALIŞMADIR"

Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılında yaptığı bir araştırmada ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin yüzde 23'ü ya hiç kahvaltı yapmıyor ya da nadiren yapıyor. İstanbul'da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5'inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5'inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8'inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarını varın siz hesap edin. Durumun farkında olan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı konu ile ilgili proje geliştirdi. Biz buna 'Rüzgargülü' projesi diyoruz. Rüzgargülü projesi, İYİ Parti'nin orijinal bir araştırmasıdır. Tüm Türkiye'yi kapsayan ciddi bir çalışmadır.

"RÜZGARGÜLÜ PROJESİ, REFAHI TABANA YAYMA PROJESİDİR"

Rüzgargülü projesini Antalya Demre Belediye Başkanlığı, üniversite öncesi öğrencilere uygulamış ve öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından memnuniyet karşılamıştır. Rüzgargülü projesi ile öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği veriliyor. Bu projeye dahil olan çocuklarda eğitim başarısını arttırıyor, sağlıklı olmalarını sağlıyor. ve Rüzgargülü projesi aynı zamanda memlekette bir istihdam yaratıyor. 303 bin işsize iş bulmuş olacak bu projeyi tüm Türkiye'ye yaydığımız vakit. Aç-tok farkı kalmıyor, çocuklar eşitleniyor. Okul öncesi çağda 235 bin, okul çağında ise 2 milyon çocuğumuz hastalıklardan korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarına, gençlerine tanıyacağı imkanları vardır. Ülkeyi geleceğe taşıyacak gençlerine bunu yapmalıdır. Gençler ülkelerine bağlanmalıdır. Son aylarda artan yoksulluk karşısında Rüzgargülü projesi, refahı tabana yayma projesidir aynı zamanda. 1 milyar 300 milyon dolar ile başlayıp 7 milyar dolara çıkan inşaat projeleri veya 6 milyar dolar ile başlayıp 11 milyar dolara çıkan İzmir-İstanbul otoyolu ya da Sağlık Bakanlığı kendi yaptırdığı vakit 75 bin dolara mal olan bir yatak varken, şehir hastanelerinde bunu yaptığı zaman maliyet 400 bin dolara çıkmaktadır. Devlet nasıl bunlara çare buluyor, nasıl bunlara finansman sağlıyorsa, bu şekilde hayati projeye çocuklarının, Türkiye'nin geleceği olan bu projeye gerekli finansmanı bulmalı. ve bu projeyi hayata geçirmek zorundadır."

ANKA / Güncel