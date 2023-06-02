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İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Çaycuma eski İlçe Başkanı ve Zonguldak İl Yöneticisi olarak görev alan Erhan Bilgin sabah saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Ailesi, Erhan Bilgin'i cansız şekilde bulunca 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesi sonrası Bilgin'in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Güncel Haberler

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