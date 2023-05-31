İYİ Partili Dervişoğlu, milletvekili kaydını yaptırdı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar" dedi.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Dervişoğlu, TBMM'nin 28'inci döneminde önemli gündem maddeleri olacağını belirterek, "Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gereklerini yerine getirerek; ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceğine inanıyorum. Temenni ederim ki önümüzde güzel bir yasama yılı olsun" dedi.

Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar. O bakımdan TBMM'nin açılış gününde ittifakların geleceğine ilişkin bir beyanda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.

CHP'Lİ GEDİK: TÜRKİYE'MİZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Meclis Şeref Holü'ne çocukları ile gelerek kayıt işlemlerini tamamladı. Derya Yanık ve Devlet Bahçeli gibi güçlü adaylara karşı yarışarak seçildiğini söyleyen Gedik, "28'inci dönemde Osmaniye'yi CHP'den temsil edeceğim. İlimiz için mücadele edeceğim, Türkiye'miz için mücadele edeceğim. Mücadele zaten benim için hep vardı" ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ: CHP'YE İSTİFAMIZI VERDİK

CHP'den Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ da kaydını bugün yaptırdı. Özdağ, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak CHP'ye istifa dilekçelerimizi verdik, 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada Millet İttifakı ile yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini Meclis'e yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanlığı seçimi var" açıklamasında bulundu. TBMM'de şu ana kadar 396 milletvekilinin kayıt işlemleri tamamlandı. (DHA)