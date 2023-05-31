İYİ Partili Dervişoğlu, milletvekili kaydını yaptırdı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar" dedi.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Dervişoğlu, TBMM'nin 28'inci döneminde önemli gündem maddeleri olacağını belirterek, "Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gereklerini yerine getirerek; ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceğine inanıyorum. Temenni ederim ki önümüzde güzel bir yasama yılı olsun" dedi.

CHP'den Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ da kaydını bugün yaptırdı. Özdağ, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak CHP'ye istifa dilekçelerimizi verdik, 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada Millet İttifakı ile yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini Meclis'e yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanlığı seçimi var" açıklamasında bulundu. TBMM'de şu ana kadar 396 milletvekilinin kayıt işlemleri tamamlandı.

Görüntü dökümü:

- Kayıt işlemleri

- Rozet takılması

- Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması

- Asu Kaya Gedik'in açıklaması

- Selçuk Özdağ'ın açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,