İyi Partili Cesur: 'Ne Zor Yetişiyor Bir Doktor Biliyor Musunuz!  Beceremiyorsunuz! Daha Kaç Can Gidecek? İstifa Edin'

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Cesur, "Ne zor yetişiyor bir doktor biliyor musunuz! Beceremiyorsunuz! Daha kaç can gidecek? İstifa edin. Konya" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Cesur, olaya ilişkin bir haberi alıntıladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Kaç kez önünüze Sağlıkta şiddeti önleyelim kanun teklifleri, araştırma önergeleri bilmiyorum, bildiğim hepsini reddedip, konforlu hayatlarınıza pişkin pişkin devam ettiğiniz! Ne zor yetişiyor bir doktor biliyor musunuz! Beceremiyorsunuz! Daha kaç can gidecek? İstifa edin. Konya"

ANKA / Güncel