İYİ PARTİLİ 3 İSİM OCAK PARTİSİ'NE GEÇTİ

İyi Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcıları Hadi Canbolat, İlhami Çotur ve Mehmet Ali Düz partilerinden istifa ederek Ocak Partisi'ne geçti. 3 ismin rozetini, Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat taktı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan Canpolat, 'Biz bir çağrı yaptık. Bu çağrımız tüm siyasi partilere karşı yapılmıştı. Özellikle İyi Parti'ye 'ocağınıza geri dönün' demiştik. Ocak Partisi Türk tarihinden filtrelerden geçe geçe günümüze gelmiş tüm değerleri de içerisine almış, hapsetmiş bir anlayışa, ideolojiye sahiptir. Bugün çağrımızın karşılık bulması bizi son derece memnun etmiştir. Kapımız Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın neferlerine, yöneticilerine açıktır. Yakın zamanda yerel yönetimler seçimleri var. Ocak Partisi yerel yönetimler seçimlerine katılacaktır. Biz bölücü unsurlarla masaya hiçbir zaman oturmadık, oturmayacağız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. FETÖ, PKK bizim kırmızı çizgimiz. Bunlarla dolaylı tüm siyasi partilerle de mesafemiz olacaktır. Mevcut iktidarın bugüne kadar yapmış olduğu reformlar sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sayesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda biz kimsenin günahına ortak olmayacağız. Ocak Partisi milletimizi bir haneye toparlayacak. Ne Millet İttifakı'nın dedikodularına ne Cumhur İttifakı'nın tepeden bakmasına ne de bir başka siyasi partiyle hareket etmeyecek. Ocak Partisi Türkiye'nin 3'üncü ittifakı olacak. Yerel seçimlerde Ocak Partisi'nin tutumu bir ittifaktan yana olmayacak. Bütün illerdeki teşkilatlanmalarımızı bitireceğiz ve yerel yönetimlerdeki seçimlere katılacağız? diye konuştu.

'HAKSIZLIKLAR TÜM TEŞKİLATLARA YAPILDI'

Eski İYİ Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Hadi Canbolat ise ?2023 seçimlerinde büyük haksızlıkların olduğunu bizzat kendim şahit oldum. Çankaya ilçe başkanlığı yapan Atatürkçü, emekli albay bir dava arkadaşımız Çankaya bölgesinde 10 bin üye yapmıştır. 10 bin üyesi ile birlikte davasını sürdürmüş, kendisi Çankaya bölgesinde sevilen bir subay bayan arkadaşımız haksızlıklara uğramıştır. Bende buna müsaade etmedim, etmediğim için de Sayın Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın daveti üzerine Ocak Partisi'ne katılmaya karar verdim. İYİ Parti içerisinde de çok büyük ayrışma ve gruplaşmaların olduğunu gördüğümden dolayı Ocak Partisi'ne katılmaya karar verdim. Mücadelemi burada arkadaşlarımla beraber davamızı daha yükseklere ulaştırmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Bu haksızlıklar tüm teşkilatlara yapıldı. Hak edenler değil parası olanlar milletvekili oldu? dedi.

DHA-Politika - Türkiye-Ankara / Merkez - DHA

ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcıları Hadi Canbolat, İlhami Çotur ve Mehmet Ali Düz partilerinden istifa ederek Ocak Partisi'ne geçti. 3 ismin rozetini, Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat taktı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan Canpolat, 'Biz bir çağrı yaptık. Bu çağrımız tüm siyasi partilere karşı yapılmıştı. Özellikle İYİ Parti'ye 'ocağınıza geri dönün' demiştik. Ocak Partisi Türk tarihinden filtrelerden geçe geçe günümüze gelmiş tüm değerleri de içerisine almış, hapsetmiş bir anlayışa, ideolojiye sahiptir. Bugün çağrımızın karşılık bulması bizi son derece memnun etmiştir. Kapımız Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın neferlerine, yöneticilerine açıktır. Yakın zamanda yerel yönetimler seçimleri var. Ocak Partisi yerel yönetimler seçimlerine katılacaktır. Biz bölücü unsurlarla masaya hiçbir zaman oturmadık, oturmayacağız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. FETÖ, PKK bizim kırmızı çizgimiz. Bunlarla dolaylı tüm siyasi partilerle de mesafemiz olacaktır. Mevcut iktidarın bugüne kadar yapmış olduğu reformlar sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sayesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda biz kimsenin günahına ortak olmayacağız. Ocak Partisi milletimizi bir haneye toparlayacak. Ne Millet İttifakı'nın dedikodularına ne Cumhur İttifakı'nın tepeden bakmasına ne de bir başka siyasi partiyle hareket etmeyecek. Ocak Partisi Türkiye'nin 3'üncü ittifakı olacak. Yerel seçimlerde Ocak Partisi'nin tutumu bir ittifaktan yana olmayacak. Bütün illerdeki teşkilatlanmalarımızı bitireceğiz ve yerel yönetimlerdeki seçimlere katılacağız? diye konuştu.

'HAKSIZLIKLAR TÜM TEŞKİLATLARA YAPILDI'

Eski İYİ Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Hadi Canbolat ise ?2023 seçimlerinde büyük haksızlıkların olduğunu bizzat kendim şahit oldum. Çankaya ilçe başkanlığı yapan Atatürkçü, emekli albay bir dava arkadaşımız Çankaya bölgesinde 10 bin üye yapmıştır. 10 bin üyesi ile birlikte davasını sürdürmüş, kendisi Çankaya bölgesinde sevilen bir subay bayan arkadaşımız haksızlıklara uğramıştır. Bende buna müsaade etmedim, etmediğim için de Sayın Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın daveti üzerine Ocak Partisi'ne katılmaya karar verdim. İYİ Parti içerisinde de çok büyük ayrışma ve gruplaşmaların olduğunu gördüğümden dolayı Ocak Partisi'ne katılmaya karar verdim. Mücadelemi burada arkadaşlarımla beraber davamızı daha yükseklere ulaştırmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Bu haksızlıklar tüm teşkilatlara yapıldı. Hak edenler değil parası olanlar milletvekili oldu? dedi.