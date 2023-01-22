İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı'na Katipoğlu yeniden seçildi

İyi Parti Yozgat 3. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkanı Bünyami Katipoğlu yeniden seçildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut başkan Bünyami Katipoğlu ile Cevdet Kaya'nın yarıştığı seçimde 420 delege oy kullandı.

Katipoğlu, 297 oy alarak yeniden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı seçildi. Kaya ise 120 oy aldı 3 oy geçersiz sayıldı.

Kongre sonunda konuşan Katipoğlu, İYİ Parti'ye yakışır muhteşem bir kongre yaptıklarını söyledi.

Kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını ifade eden Katipoğlu, "Omuzumuza çok ağır bir yük yüklediniz, inşallah el birliğiyle bu yükün altından kalkacağız. Burada kaybeden olmadı, kazanan İYİ parti oldu." dedi.