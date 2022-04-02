İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan Maden Yönetmeliği açıklaması

MADEN, ELAZIĞ (AA) - İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytinlik alanları ilgilendiren Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili, Milas Akbelen mevkisinde açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yönetmeliğin iptali için hukuki olarak mücadeleye devam ettiklerini belirten Ergun, Akbelen mevkisindeki zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi.

Ergun, "Bizim vatanseverlik anlayışımıza göre, vatanını seven bir insan insanını, toprağını, tabiatını, ağacını da sever ve bunlara saygı gösterir." dedi.

Zeytin ağaçlarının uzun yıllardır insanlığın ortak mirası olduğuna işaret eden Ergun, Milas zeytinyağının da AB'den coğrafi işaret aldığını, bölge için zeytinin, zeytinyağının çok önemli olduğunu ifade etti.