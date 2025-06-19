İYİ Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Ortak Açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin meseleleri ve partilerin ortak hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Dervişoğlu, görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

İyi Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Dervişoğlu ve Özdağ ortak basın açıklaması yaptı.

Dervişoğlu, Özdağ'ın gözaltına alınmaması gereken bir suçtan 5 ay hürriyetinden mahrum kaldığını ifade ederek, " Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Bölgemizde ve ilgi alanımızda olan coğrafyayla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi projeksiyonlarla alakalı olarak da karşılıklı görüş teatisinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme oldu." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, bu görüşmelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, partiler arası birlikten ziyade, Türk milletini bir araya getirmek ve milletin yararına çalışmak gibi ortak bir hedef doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi.

Dervişoğlu, "Bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine karşılık verecek şekilde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa, bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik." diye konuştu.

Özdağ da kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, bu sebeple ilk ziyaretini İyi Parti'ye gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmenin Türkiye için hayırlı olacağına inandığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti milletvekillerinin dahil olduğu bir Talat Paşa tartışması yaşandı. Milli kahramanımız, büyük Türk milliyetçisi Talat Paşa'ya yapılan saldırıya İYİ Parti milletvekillerinin vermiş olduğu onurlu tepkiden dolayı Sayın Genel Başkan'ın şahsında teşekkür ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Ben de yarın saat 11.00'de Ankara'da Talat Paşa heykeli önünde saygı duruşunda bulunacağım."

Dervişoğlu ise eş zamanlı olarak yarın saat 11.00'de Talat Paşa'nın kabrini ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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