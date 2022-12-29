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İYİ Parti ve CHP'li üyeler, AK Parti ilçe meclis üyesinin paylaşımına tepki gösterdi

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İYİ Parti ve CHP'li üyeler, AK Parti ilçe meclis üyesinin paylaşımına tepki gösterdi

İYİ Parti ile CHP'li bir grup üye, AK Parti Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Türel Ağyol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İyi Parti ile CHP'li bir grup üye, AK Parti Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Türel Ağyol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile partililer, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Tuzla Belediyesi önünde toplandı.

Burada konuşan Kavuncu, Türel Ağyol'un, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Belediyesine ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'ndeki toplantısına ilişkin yaptığı Twitter paylaşımını eleştirdi.

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kendisini telefonla aradığını, "üzgün olduğunu, yapılanı tasvip etmediklerini, gerekli işlemleri başlattıklarını "söylediğini aktaran Kavuncu, bunun kendilerini memnun eden bir tavır olduğunu dile getirdi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu da özür dilemenin kıymetli olduğunu ancak gereğini yapmanın da önemli olduğunu söyledi.

Bu arada, AK Parti Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Türel Ağyol, paylaşımın altına yaptığı yorum nedeniyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediyesi İYİ Parti AK Parti Güncel Haberler

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