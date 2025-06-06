İYİ Parti ve CHP Genel Başkanları Bayram Namazı Kılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatsa Kabakdağı Camii'nde bayram namazı kılacakken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa Hatuniye Camii'nde namaz kılacak.
05.32 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bayram Namazı'nı Fatsa Kabakdağı Camii'nde kılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ORDU)
06.20 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayramı Namazı'nı Manisa Hatuniye Camii'nde kılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MANİSA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA / Güncel