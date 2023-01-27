İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy görevinden istifa etti
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İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İyi Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ersoy'un, konuyla ilgili twitter hesabından paylaştığı istifa dilekçesinde, "Tunceli İYİ Parti İl Başkanlık görevini 7 aydır başarı ile yaptığımı düşünüyorum. Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Güncel