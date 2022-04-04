İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün annesinin cenazesi toprağa verildi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün vefat eden annesi Havva Örs'ün cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gören 92 yaşındaki Örs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Havva Örs'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve diğer aile üyelerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacisalihoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile çok sayıda kişi katıldı.