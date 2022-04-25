İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de daha önce de kriz yaşandı. Ancak bugün bahsettiğimiz; ekonominin de içerisinde olduğu sistem, devlet ve kurumlar krizidir." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ile düzenlediği basın toplantısında, üçüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantıda önce Muğla Milletvekili Metin Ergun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuki sonuçları üzerine konuştu.

Ergun, modern devletlerin anayasal sınırlar içerisinde kurallara göre işleyen bir kurumsal kültürle süreklilik kazandığını ifade etti.

Modern devletin bu niteliklerini kaybetmesi durumunda şahıs veya parti devleti haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Ergun, "Bu manada, 2018'de yürürlüğe giren partili cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin modern devlet olma niteliklerini örseleyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır." görüşünü savundu.

Yeni sistemle hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığını ve demokratik gerilemenin yaşandığını öne süren Ergun, "Özellikle hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması ülkemizin bilaistisna her alanda geriye gitmesine sebebiyet vermiştir. Mevcut sistem yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim fonksiyonlarını işlevsizleştirmiş, bu erkleri yürütmenin tahakkümüne sokmuştur." şeklinde konuştu.

Ergun, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, halkın yargıya güveninin yüzde 30'lar seviyesine düştüğünü, uluslararası kuruluşların Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin son 4 yılda 16 sıra gerileyerek 139 ülke arasında 117. sıraya düştüğünü kaydetti.

"Sistem krizi yaşanıyor"

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomik sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin daha önce de ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Tatlıoğlu, "Şu anda Türkiye'de tek başına bir ekonomik krizden bahsedemeyiz. Türkiye'de daha önce de kriz yaşandı. Ancak bugün bahsettiğimiz; ekonominin de içerisinde olduğu, sistem, devlet ve kurumlar krizidir." dedi.

Yoksulluğun, yolsuzlukla birlikte ortaya çıktığın belirten Tatlıoğlu, Türkiye'nin hukuk ve ekonomik verilerde dünya ülkeleri arasında sürekli geriye gittiğini öne sürdü.

İsmail Tatlıoğlu, 10 yıl önce 950 milyar, 2018'de 850 milyar, bugün ise 800 milyar dolarlık bir Türkiye'nin olduğunu, bunun fakirleşmenin en açık göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi krizden krize sürüklediğini iddia eden Tatlıoğlu, "Sayın Erdoğan, 'bay kriz' unvanını bütün yönleriyle hak eden bir siyasetçi olarak karşımızdadır. Kaynaklarını fakirden zengine ve yurt dışındaki faiz lobilerine aktaran bir Türkiye vardır. Türkiye faize çalışıyor ve enflasyon ile de varlıklarını tüketiyor. Bunun sebebi partili cumhurbaşkanlığı sistemidir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sözlerini aktaran Tatlıoğlu, "Bugün gemileri karadan yürütme konusunda beyanlar verenlerin, yolda yürüyemediklerini ve şarampole yuvarlandıklarını gördük. Önce bir şarampolden çıkıp yolda yürümeyi becersinler biz gemileri karadan da denizden de yürütürüz. Yolda yürümeyi beceremeyip ülkeyi şarampole sürükleyenler şimdi hayallerin üzerinden duyguları satmaktadırlar." diye konuştu.

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren Tatlıoğlu, bu sistemle milletin vergilerinden büyük paraları olanlara kaynak aktarıldığını belirtti.

Tatlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin yaşanan polemiklere yönelik bir soruya ise "Siyaset, toplumun sorunlarını dile getirmek zorundadır. Ülkede 280 bin abonenin eklektiği kesilmiş durumda. Yani hanelerin yüzde 1'inden fazlalısının elektriği kesik. Bu büyük bir dram. Polemik konusu, Sayın Bakan'ın açıklık getirmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel