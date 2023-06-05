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İyi Parti, TBMM Başkanlığı'na Cihan Paçacı'yı Aday Gösterdi

İyi Parti, TBMM Başkanlığı'na Cihan Paçacı'yı Aday Gösterdi

Güncel Haberler

İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

İyi Parti, TBMM Başkanlığı'na; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

Dilekçede, "28. Yasama Dönemi, 1. Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili İYİ Parti İstanbul Güncel Haberler

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