İyi Parti, TBMM Başkanlığı'na Cihan Paçacı'yı Aday Gösterdi
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İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.
İyi Parti, TBMM Başkanlığı'na; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.
İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.
Dilekçede, "28. Yasama Dönemi, 1. Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel