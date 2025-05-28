İYİ Parti TBMM Başkanlığı için Cihan Paçacı'yı Aday Gösterdi

İYİ Parti TBMM Başkanlığı için Cihan Paçacı'yı Aday Gösterdi
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İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi. Gerekli başvuru evrakları TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

(ANKARA) - İYİ Parti, TBMM Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. Parti grubunun kararı doğrultusunda Paçacı'nın adaylığı için gerekli başvuru evrakları TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığına adaylığı için gerekli evraklar TBMM'ye teslim edilmiştir. Böylece partimizin TBMM Başkan Adayı Sayın Cihan Paçacı olmuştur" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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