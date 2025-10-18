Haberler

İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi'nde Gergin Anlar

İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi'nde Gergin Anlar
Mersin'de İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi sırasında eski İlçe Başkanı Daniel Mercan'ın konuşma talebinin reddedilmesi üzerine arbede yaşandı. Tarafların karıştığı anlar partililerin müdahalesi ile sona erdi.

MERSİN'de İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi'nde eski İlçe Başkanı Daniel Mercan'ın konuşma talebi kabul edilmeyince arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in başkanlık için yarıştığı kongre, divan başkanı seçilen Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdet Afşin Karacan'ın konuşmasıyla başladı. Bu sırada Divan Başkanı Karacan'ın yanına gelen eski İlçe Başkanı Daniel Mercan konuşma yapmak istedi. Ancak buna izin verilmeyince taraflar arasından gerginlik yaşandı. Kürsüye giden Mercan'ın yanına gelen yönetim kurulu üyesi Halil Sarıcıkara, kürsüye vurarak devirdi. Bunun üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Divan Başkanı Karacan, partilileri salondan çıkartarak oy verme işlemini başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
