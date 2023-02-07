İyi Parti Sözcüsü Zorlu: "Vatandaşımız, Size Eleştiri Yapmakta Haklıdır.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kimse siyasete, bu konuyu alet etmemelidir. Yetkili makamda bulunan bazı insanlara isim vermeyeceğim, çünkü bugün yeri değil… Biraz ciddiyet. Vatandaşımız, size eleştiri yapmakta haklıdır. Bağırmakta haklıdır. Hangi gerekçe ile olursa olsun dinlemek zorundasınız. Dinleyeceksiniz” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Kimse siyasete, bu konuyu alet etmemelidir. Yetkili makamda bulunan bazı insanlara isim vermeyeceğim, çünkü bugün yeri değil… Biraz ciddiyet. Vatandaşımız, size eleştiri yapmakta haklıdır. Bağırmakta haklıdır. Hangi gerekçe ile olursa olsun dinlemek zorundasınız. Dinleyeceksiniz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Zorlu, şunları söyledi:

"Bize sosyal medya üzerinden ulaşan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Gerçekten yoğun bir talebiniz var. Biliyorum çok isteklisiniz, oradaki insanlarımızın yüreğiyle birliktesiniz, ulaşmak istiyorsunuz ama AFAD Başkanlığı bize özellikle bir hassasiyetini ifade ettiler. Gönüllülerimiz içerisinde daha önce tecrübesi olan bu bölümleri bitirmiş. Buraya deneyimli insanların intikal ettirilmesi konusunda talebi oldu. Biz bu çerçevede hızlı bir biçimde ekipleri oluşturmayı sürdüreceğiz.

"ENKAZDAN KURTARILAN ÇOCUKLAR SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE TESLİM EDİLMELİ"

Enkaz kurtarma çalışmalarında çocuklarımızı çok daha farklı bir önem taşıyor. Bölgede kurtarma çalışmaları esnasında bizi üzen, kaygılandıran bazı bilgi ve ihbarlar bize geliyor. Çocuklarına ulaşamayan yakınları ya da yakınları bulunamayan çocuklar olduğu ifade edilmekte ve bu çocukların kaybı yaşanmamış bir durum değil. Acı tecrübelerimiz var. Bu konuyla ilgili bir ekip oluşturduk. Bu çocuklarımızın kurtarılma anında sadece Sağlık Bakanlığı personeline ve sosyal hizmet uzmanlarına bu çocuklarımızın teslim edilmesini rica ediyoruz. Değilse çok farklı bizi üzen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ankara'daki bazı hastanelere deprem bölgesinden bazı çocukların getirildiği bilgisi bize ulaştı. Şu anda Şehir Hastanesi'nde 3'ü yoğun bakımda olmak üzere saat 14 itibariyle toplam 8 çocuğumuz vardı. Yeni hastalarında geldiği bilgisini aldık.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 ay süreyle OHAL kararını açıkladığını biliyoruz. Bu konuyla da ilgili bir hususun altını çizmek istiyorum. Olayın gerçekleştiği andan itibaren şu ana kadar yaklaşık 3 bin askerimizin sahada, kamuoyuna yansımıştı. Oysa, bölgede konuşlandırabileceğimiz asker sayısını yaklaşık 50 bin civarında olduğu bize verilen bilgiler arasında. Vatandaşlarımız enkaz altında. Çok daha fazla insana ihtiyaç duyulduğunun açıklandığı bir dönemde neden daha fazla askerimiz sahada olamıyorlar, bunun sebebi nedir? OHAL kararı haklıdır, doğrudur. Hizmetlerin daha etkin gerçekleştirilmesi adına buradan birtakım kararlar alınacaktır ama tam da bu noktada daha fazla askerimizin sahada olmasını bekliyoruz. Yetki şu anda vali ve kaymakamlarının yetkisindedir. Valiler sadece askerlerimizin bölgeye çağırılması değil aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki itfaiye, ambulans ve bütün ekipmanların kullanılabilmesine yönelik yetkiler yine valilerin yetkisi altındadır. Elbette eksiklikleri biliyoruz ama şu anda yardım bekleyen çığlık atan insanlar var bu her şeyin üzerinde bizim için. Lütfen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yetkisine imkanlarını kullanmak zorunda olduğumuz bir gündür bu. Bu kararı almak zorundasınız."

"GENEL BAŞKANIMIZ BU PERŞEMBE BÖLGEDE OLACAK"

Altı ana depomuz vardı. Bunların içinde bir evladımızın bir mesajı… Çocuklarımızın geleceğinden bahsettik. Böyle bir yavrumuz. Diyor ki, 'Üzülmeyin, size kıyafet göndereceğiz' diyor. Kimse siyasete, bu konuyu alet etmemelidir. Yetkili makamda bulunan bazı insanlara isim vermeyeceğim, çünkü bugün yeri değil… Biraz ciddiyet. Vatandaşımız, size eleştiri yapmakta haklıdır. Bağırmakta haklıdır. Hangi gerekçe ile olursa olsun dinlemek zorundasınız. Dinleyeceksiniz. Sayın Genel Başkanımız bu Perşembe günü bölgede olacak."