İyi Parti Sözcüsü Zorlu: 'Partimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Turda 13. Cumhurbaşkanı Olması İçin Var Gücüyle Çalışmaya Devam Edecektir'

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, şunları söyledi:

"SİYASİ İKTİDAR HUKUKİ VE ETİK SİYASİ KURALLARINI HİÇE SAYARAK TÜM DEVLET KAYNAKLARINI UMARSIZCA KULLANMIŞ VE YOĞUN BİR KARA PROPAGANDAYA BAŞVURMUŞTUR"

"Kıymetli basın mensupları öncelikle sizlerin aracılığıyla milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün az önce tamamlanan partimizin Başkanlık Divanı toplantısında 14 Mayıs seçimlerini özellikle sandık güvenliğini ve 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimlerine yönelik partimizin stratejisini değerlendirme imkanı bulduk. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tamamlanmış olup, cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Buna göre; seçim takvimi kapsamında vatandaşlarımız ikinci tur oylaması için 28 Mayıs günü sandık başına gidecektir. Bu sonuçlara göre henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Tekrarlıyorum, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. ve önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki; 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir. Üstelik bu kez ilk turda olduğu gibi yüzde 50'yi geçebilmek değil de iki aday arasında 28 Mayıs günü seçmenlerden o iki adaydan bir oy fazla alanın seçilmesinin gerekeceği bir seçim sürecine tanıklık edeceğiz. Bu durumda geçersiz ve kullanılmayan oylar ve ikinci tura kalamayan diğer adayların aldığı oylarda hesaba katıldığında 28 Mayıs yepyeni bir bakış açısının ve yepyeni bir değerlendirmenin milletimizle buluşacağı milletimizin tahlilinin de bu noktada yapılacağı bir seçim günü olacaktır. Çünkü bakınız siyasi iktidar hukuki ve siyasi etik kurallarını hiçe sayarak tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullanmış ve kendisi tarafından yönlendirilen bir kısım medya ve diğer araçları vasıtasıyla da yoğun bir kara propagandaya başvurmuştur. Ülkenin ağır sorunlarını gölgelemek adına miting meydanlarında gerçekliği olmayan iddia ve görselleri maalesef vatandaşlarımıza sunmaya kalkmış, milli ve dini değerlerimizi de bu sürece ortak etmeye çalışmıştır. Seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanmasıyla birlikte daha önce yaptıkları gibi 'kazandı' algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri giriş sürecinin güvenliği bu yönde etkilenmek istenmiştir. Sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişimine bakıldığında görülen tutarsızlıklardan da bunun anlaşıldığını söyleyebiliriz. Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak. ve hızlıca 28 Mayıs'a el birliğiyle hazırlanmaktır. Yaptığımız yoğun incelemeler neticesinde YSK verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu kapsamda binlerce itiraz yapılmış olup her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını İYİ Parti olarak sağlamaya çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerek illerden ilçelerden bize ulaşan gerekse sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen birtakım tespitlerin hepsini değerlendirip her birisini çok hızlı bir biçimde YSK'nın resmi veri sistemine gerekli düzeltmeleri yaparak göndermeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu noktada örneğin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz reddedildi biz onu il seçim kuruluna taşıyacağız. Yine Mersin'de örneğin çok tartışmalı il biliyorsunuz incelemeler hala devam ediyor bir kısım itirazlarımız reddedildi diğerleri incelemede. ve maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak yaptığımız itirazların ciddi bir kısmının YSK'daki verilere işlenmeye başlandığını da milletimizle bilgisini paylaşmak istiyoruz, bunları da birebir takip ediyoruz. Milletimizin seçimin meşruiyetine bu konudaki kaygılarına yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük. Onların bu hakkının asla gasp edilmesine izin vermeyiz. Tespitlerimiz ve itirazlarımızın neticesine ve değişimine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı bir şekilde anbean sizlerin aracılığıyla paylaşmaya çalışacağız. Şunun bilinmesini isteriz ki; İYİ Parti olarak bütün kadrolarımız ve gönüllülerimiz gerek sahada gerek sandıklarda oylarımızın güvenliği konusunda büyük çaba gösterdiler. Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız raporlama ve iletişim sistemimiz seçim gecesi de sorunsuz bir biçimde çalışmıştır. Sandıklarda görev yapan üyelerimiz, gönüllülerimiz ve teşkilatlarımız da aldıkları sonuçları sistemimize büyük ölçüde yüklediler. Biz de o verileri kullandık. Bu önemli günde sandıklarda görev alan sabahlara kadar oyları başında bekleyen bütün sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, okul sorumlularımıza buradan aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

"PARTİMİZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İKİNCİ TURDA 13. CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Değerli arkadaşlar siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı ve partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'na parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz. Şimdi bu sonuçlara göre bizim istemediğimiz ve beklemediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritamızı millet iradesine en uygun şekilde belirleyeceğiz. Muhakkak ki İYİ Parti'nin hedefi iktidar elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapma göstermeden genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 11 günlük süreçte öncelikle ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine odaklanacağız ve inşallah 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazacağız. Altını çizerek söylüyorum ikinci tur seçimleri Millet İttifakı kazanacaktır. Ardından milletimizin tercihi ve çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerine de hazırlanmaya başlayacağız parti olarak. Bu doğrultuda partimiz Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13. Cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Tüm mensuplarımız ve teşkilatlarımızla 28 Mayıs günü sandıkların başında olacağımızı vurgulayarak altını çizerek ifade etmek istiyoruz. 14 Mayıs seçim maratonunda genel başkanımız 54 yerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, çok yoğun bir seçim kampanyası yürütmüş ve birinci tur oylamasına bizim yaptığımız analizlere göre seçmenimiz çok büyük ölçüde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermiştir. İYİ Parti 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs günü de milletimize sunduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği, oluşturduğumuz ortak mutabakat metni ve seçim güvenliği alanları başta olmak üzere altında imzamızın bulunduğu bütün metinlerin de arkasındadır.

"HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUK ÜLKEMİZE TIRMANDIRILAN KUTUPLAŞTIRMA İKLİMİNE VE SÜRECİ GERMEK İSTEYEN ÇEVRELERE RAĞMEN 28 MAYIS GÜNÜ DEMOKRASİNİN KAZANACAĞI VE SAĞDUYU İKLİMİNİ KORUMAKTIR"

Aziz vatandaşlarımıza sesleniyoruz; büyük Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta ilk turda milli iradenin sadece yasama organındaki tecellisinin ortaya çıktığını ve yürütme görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçiminde milletimizin kararını henüz vermemiş olduğunu görüyoruz. Bu çok net bir tablodur. İnanıyoruz ki; yürütme ve yasama organı arasında denge ve denetimi sağlamak adına milletimiz bu kez 28 Mayıs'ta yürütme gücünü Millet İttifakı'na verecektir. Çünkü AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı eliyle her geçen gün ağırlaşan ekonomik krizi ortadan kaldırmak, kontrolden çıkan yönetim anlayışını yeniden denetlenebilir hale getirmek, kullanılamaz hale gelen kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve yerle bir edilmiş devlet ve bürokrasi sistemini liyakatli kadrolarla buluşturabilmek için ülkemizin tek çıkış yolunun da bu denge görevinin iki ittifaka verilmesi aziz milletimize bu çağrımızı tespitimizde aracılığınızla yapmak istiyoruz. Hepimize düşen sorumluluk ülkemize tırmandırılan kutuplaşma iklimine ve süreci germek isteyen çevrelere rağmen 28 Mayıs günü demokrasinin kazanacağı, sağduyu iklimini korumaktır. Demokrasiyi taçlandırmaktır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu korumayı başarmaktır. Şüphesiz sonuçlar kesinleştiğinde bizler için milletin iradesi ve takdiri her şeyin üzerindedir. Bize düşen bu iradenin en doğru şekilde değerlendirilerek bizim tarafımızdan da politikalarımızın elbette gözden geçirilmesi ve buna uygun millet iradesine uygun bir şekilde ilerleyebilmek, gelişebilmektir. Sayın genel başkanımız şu anda altı liderin bir araya geleceği bir toplantıya katılmak üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Dolayısıyla orada özellikle 28 Mayıs'taki ikinci tur oynamasına yönelik strateji belirlenecek. Nasıl bir yol haritası olacağı, bu 11 günlük süreçte nasıl bir kampanya yürütüleceği de ortaya konulacak."