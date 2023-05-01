İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 1 Mayıs açıklaması Açıklaması

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, işçi, memur ve emeklilerin hayat pahalılığıyla karşı karşıya olduğunu, iktidara gelmeleri durumunda geriye dönük kayıpları telafi edeceklerini belirtti.

Zorlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın işçinin, memurun, emeklinin ve tüm emekçilerin bayramı olduğunu ifade etti.

Emekçilerin ekonomik sıkıntıları bulunduğuna işaret eden Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işçi, memur ve emeklilere müjdesinin bulunduğunu aktardı.

Zorlu, emekçilerin geriye dönük ücretlerindeki kayıpları telafi edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz. 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımın da yolunu açacaktır."